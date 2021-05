Catanzaro. Nascondeva marijuana e un bilancino in uno zainetto: arrestato 47enne

Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Questura di Catanzaro. In tale ambito, nei giorni scorsi, il personale della Seconda Sezione “Criminalità diffusa” della Mobile ha fatto scattare le manette per un 47enne, C.A., con precedenti specifici in materia di stupefacenti. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una busta con all’interno circa 120 gr di marijuana, pronta per essere spacciata, occultata in uno zainetto, unitamente ad un bilancino di precisione e alcuni involucri in cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne.

Sempre nell’ambito della medesima attività, gli stessi agenti sono riusciti a scovare nel quartiere Pistoia di Catanzaro un contenitore con all’interno alcuni involucri contenenti 62 grammi di cocaina. La droga, al dettaglio, avrebbe fruttato alla criminalità locale circa 8 mila euro.

Infine, nella giornata del 3 maggio scorso, gli agenti hanno fermato su un giovane sorprendendolo con una dose di cocaina, detenuta per uso personale. Per quest’ultimo è partita la segnalazione alla locale Prefettura.