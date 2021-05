Covid. La Calabria conta altre 10 vittime e 343 nuovi positivi

Riprende a salire la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore si contano 343 nuovi positivi e, purtroppo, altri 10 morti per o con il coronavirus. Positivi dunque in aumento rispetto ai 284 casi di ieri (QUI).



Oggi il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+117), seguita da quelle di Reggio Calabria (+75), di Crotone (+ 65), di Catanzaro (+62) e di Vibo Valentia (+24).

Da febbraio2020 ad oggi sono 61.854 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e sono 1.056 i decessi nella nostra regione.

Rincuora il dato relativo ai ricoveri nelle strutture sanitari. Continuano infatti a calare i ricoveri nei reparti ordinari, dove si trovano ad oggi 426 persone (-6). In terapia intensiva si trovano invece ricoverati 38 pazienti (-1).

Diminuiscono anche i casi in isolamento domiciliare, nelle ultime ore sono -216 le persone in più che hanno contratto la forma di Covid-19 da curare in casa. Il computo totale è invece di 13.188.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 75, i casi confermati sono da inizio pandemia 20.914. I casi attivi sono 2.355, di cui 92 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 7 in terapia intensiva; 2.223 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 18.559: 18.264 guariti, 295 deceduti.

Nel Cosentino, dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il coronavirus sono state 20.653, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 117 nuovi positivi. Qui i casi attivi sono casi attivi 7.287, e dunque 106 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 19 al presidio ospedaliero di Acri; 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.088 in isolamento domiciliare. Sono invece 13.366 in casi chiusi: 12.891 guariti, 475 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 62, ma da febbraio 2020 si sono ammalate 9.103. Attualmente i casi attivi 2.661, di cui 43 in reparto all'Azienda opsedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.582 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.442: 6.317 guariti, 125 deceduti.

Nel Crotonese, sono 65 i nuovi positivi e portano il computo totale a 5.709 persone che hanno contratto il virus. Attualmente i casi attivi 829: 34 in reparto; 795 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4.880, di cui 4.800 guariti, 80 deceduti.

Nel Vibonese , dove sono 24 i nuovi casi, dall’esplosione della pandemia il totale dei casi confermati è di 5.082. Attualmente i casi attivi sono 441: 20 ricoverati, 421 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4.641: 4560 guariti, 81 deceduti.

Per quanto riguarda il dato delle persone provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il coronavirus sono 79 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 314 e si tratta di pazienti guariti.