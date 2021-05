Crotone. Bonifica ex Pertusola al centro incontro tra Comune ed Eni Rewind

Così come stabilito nel primo incontro del tavolo istituzionale promosso dal sindaco Vincenzo Voce, si è tenuta questa mattina una riunione tecnica con Eni Rewind, in presenza e in video conferenza, che ha avuto come oggetto il progetto di bonifica nell’area degli ex stabilimenti industriali di Pertusola.

Il sindaco in apertura della riunione ha ribadito quanto già espresso la scorsa settimana ai responsabili della società ambientale di Eni a cui ha chiesto che “le attività, già approvate dal Ministero e dagli Enti, dovranno essere oggetto di rimodulazione affinché siano finalizzate ad una reale bonifica”.

Concetto che è stato più volte ribadito nel corso dell’incontro al quale con il sindaco hanno partecipato la vice sindaco Rossella Parise, gli assessori Sandro Cretella e Antonio Scandale, dirigenti e funzionari del settore ambiente.

Sia per quanto attiene il Pob Fase 1 sia per quanto riguarda le attività del Pob fase 2 l’amministrazione lavora per un miglioramento delle stesse che sia funzionale ad un adeguato recupero delle aree dopo aver effettuato un’opera di bonifica che escluda la presenza di materiali e sostanze pericolose sul territorio.

E’ questa la base con cui si sta lavorando in vista di una prossima conferenza dei servizi ministeriale.

Il sindaco ha ribadito che il tavolo istituzionale che oggi riguarda lo specifico settore delle bonifiche è finalizzato alla definizione dei rapporti tra la città ed Eni Rewind.