Abramo Customer Care. Convocato per il 14 maggio tavolo ministeriale

È stato convocato per il 14 maggio il tavolo ministeriale dedicato alla vicenda dell’Abramo Customer Care. Lo rendono noto le parlamentari del Movimento 5 stelle Elisabetta Barbuto e Anna Laura Orrico.

Le due hanno infatti incontrato in video conferenza la vice ministra del Mise, Alessandra Todde, unitamente alla sottosegretaria al Ministero del Sud, Dalila Nesci, che sta seguendo gli sviluppi della crisi insieme a tutti i parlamentari. Presente all’incontro anche Giuseppe Donnici, esperto di procedure concorsuali a cui la deputata Barbuto, nei giorni scorsi, ha formalizzato l’incarico di proprio consulente per seguire gli sviluppi giuridici della vicenda.

Il tavolo non è più procrastinabile per le parlamentari. Vista “l’esigenza di garantire chiarezza e trasparenza sulla evoluzione della vicenda della quale non è dato conoscere che notizie frammentarie rilasciate dalla stessa proprietà. Informazioni che destano diverse perplessità sia nei lavoratori che negli addetti ai lavori, anche sotto il profilo squisitamente giuridico, sui tempi e sulle modalità della procedura concorsuale”.