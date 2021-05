Controlli a Gioia Tauro: chiusi due esercizi per violazioni anti covid. Arrestato 54enne

Un arresto, una denuncia e chiusura di due esercizi per violazioni anti Covid. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai carabinieri nella piana di Gioia Tauro.

Entrando nel dettaglio, a Rosarno i militari della Tenenza locale hanno contestato quattro sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni anti Covid.

Elevato inoltre 10 multe per violazioni al Codice della Strada, come uso dei cellulari alla guida, irregolarità dei documenti relativi ai veicoli e dei titoli di guida.

Sanzionati, ancora, due esercizi commerciali, sempre a Rosarno, per non aver rispettato le norme anti Covid. Ammonta a 1.200, invece, il totale delle sanzioni comminate, alle quali si aggiunge anche la chiusura per 5 giorni di attività, una delle quali già stata sanzionata per violazioni simili.

Ancora a Rosarno, i militari hanno arrestato e messo ai domiciliari un 54enne del posto per i reati di ricettazione, truffa e calunnia.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria, per l’espiazione della pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione.

A Rizziconi, nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto per combustione illecita di rifiuti.

Lo stesso è stato infatti sorpreso mentre bruciava alcuni ceppi e rami secchi oltre che oli minerali esausti e pneumatici usati, provocando così danni all’ambiente.