Diamante: mutuo sospeso, ma banca preleva 7 rate a ristoratore

Brutta sorpresa questa mattina per un ristoratore di Diamante, Claudio Perrone. L’istituto di credito ha infatti prelevato in un colpo solo 13mila euro – pari a sette rate di un mutuo - dal suo conto corrente e nonostante le stesse fossero state sospese a causa della chiusura della struttura per l’emergenza Covid.

Il ristoratore, che attendeva di riaprire il ristorante in “zona gialla”, stava facendo dei lavori per migliorare la sicurezza del locale. Si è dovuto quindi fermare, anche perché ha affermato all’Ansa di non avere “soldi per pagare operai e fornitori”.

Perrone ha sostenuto di non essere stato avvertito del prelievo dal conto: “avevo ottenuto di sospendere i pagamenti a partire da novembre scorso”, ha precisato.

Il ristoratore si è quindi recato nella filiale della banca e fa sapere di essere “in attesa di avere notizie e di capirci qualcosa”. “Ma sono molto preoccupato”, ha confessato sconsolato.