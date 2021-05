Controlli della Polizia locale a Vibo, multe e denunce

Multe da 4.400 euro per coloro che hanno abbandonato rifiuti per le strade cittadini. Tra marzo e aprile sono diverse le attività portate avanti dalla Polizia locale di Vibo Valentia.

Gli agenti hanno inoltre controllato diversi manufatti in costruzione e hanno sequestrato un immobile e denunciato 2 persone per aver violato le norme edilizie.

Per prevenire il contagio da coronavirus, la Polizia ha effettuato diverse attività per evitare assembramenti e ha notificato 371 ordinanze di quarantena.

Gli agenti hanno poi sequestrato merce deperibile, e comminato multe da 15mila euro per occupazione di suolo pubblico e 2.600 euro per esercizio abusivo del commercio ambulante. Gli agenti hanno segnalato alla Prefettura sei patenti di guida, di cui una ritirata. La persona è stata inoltre denunciata per guida in stato di ebrezza.

Sono stati 83 i punti decurtati nel corso dei controlli e 26 gli incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento della Polizia locale. Denunce inoltre per circostanze.