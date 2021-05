Scontro tra due auto a Corigliano, tre feriti: uno è grave

È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la statale 252 a Corigliano-Rossano. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda e una Kia Sportage si sono scontrate.

Sul primo mezzo viaggiavano quattro persone, mentre sul secondo solo il conducente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato in ospedale i feriti, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza sia l’area che i mezzi.