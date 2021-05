Fijlkam: il crotonese Migliarese tra i candidati alla presidenza del comitato regionale

Il Maestro Enzo Migliarese

C’è un crotonese tra i candidati alla presidenza del comitato regionale Fijlkam. Si tratta di Enzo Migliarese, maestro karate e personaggio noto nell’ambiente delle arti marziali

Le elezioni si terranno nel corso della 18 assemblea regionale ordinaria elettiva Calabria prevista per il 9 maggio a San Marco Argentano.

Le società sportive crotonesi con diritto di voto partecipanti all’evento sono: Accademia Karate Crotone (Karate e Lotta); Martial Kroton Ryu (Karate); Judo Calabro Brugellis (Judo); Judo Calabro Loprete (Judo); Judo facente Papanice (Judo).

Questi i candidati alle elezioni regionali Fijlkam della Calabria. Presidente comitato regionale : Enzo Migliarese (Crotone) e Antonio Laganà (Reggio C.); vice presidente settore judo: Marco Mangiarano (Cosenza) e Gianfranco Pizzimenti (Reggio C.); vice presidente settore lotta: Domenico Rocco Spanò (Reggio C.); vice presidente settore karate: Gerardo Gemelli (Villa S.G.) e Rossella Zoccali (Reggio C.).

Migliarese è stato proposto da un gruppo formato da società dei settori judo, lotta e karate. Migliarese, da sempre collaboratore del comitato sottolinea di portare avanti ed assecondare la volontà dei sostenitori.

“Accolgo la mia candidatura – ha detto – con gratitudine e grande senso di appartenenza a questo meraviglioso gruppo che da mesi mi sta dimostrando vicinanza e grande collaborazione nel percorso a suo tempo avviato per questo atteso avvenimento. Posso garantire che stiamo lavorando per il perseguimento di un obiettivo comune, che sarà quello di portare rinnovamento e rilancio sociale della Federazione sul territorio tendendo a portarla sempre più vicina ai tesserati di tutte le discipline vale a dire Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (Ju jitsu, Aikido, Sumo, Metodo Globale Autodifesa MGA, Capoeria, Grappling, Mixed Martial Arts, Brazilian jiu-jitsu, Pancrazio Athlima, S'istrumpa).”