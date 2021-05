Corigliano-Rossano, in giro su un’auto con la targa prova. Peccato fosse rubata

Era in giro a bordo di un’auto con la targa prova, peccato che il mezzo fosse rubato. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Corigliano-Rossano che hanno denunciato un 22enne rossanese per ricettazione di una vettura risultata trafugata e per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I militari della sezione radiomobile, durante un controllo nella trafficatissima Via Provinciale, hanno intimato l’alt ad una Smart con la targa prova.

Il guidatore non si è fermato ed è anzi scappato. È scattato così un inseguimento e dopo una fuga durata circa due chilometri, la vettura col 22enne è stata bloccata.

I militari hanno perquisito il giovane e l’auto e sotto il sedile vi hanno trovato una lunga mazza in plastica, di cui il giovane non ha saputo giustificarne il possesso.

I Carabinieri hanno approfondito i controlli e, a seguito di accertamenti sul telaio, hanno scoperto che la Smart era stata rubata quattro mesi prima a Piacenza.

Il ragazzo è risultato senza patente perché mai conseguita e che la targa prova, che il guidatore non aveva titolo ad esporre sul veicolo, era senza copertura assicurativa.

Per questi motivi e per non essersi fermato all’alt gli è stata elevata una multa di oltre 6 mila euro. L’auto rubata e la mazza in plastica sono state sequestrate e il 22enne denunciato a piede libero.