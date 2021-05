Rinvenuta tartaruga “Caretta Caretta” sul litorale Rossanese

È stata rinvenuta sul litorale rossanese una tartaruga “Caretta Caretta” senza vita. Sul luogo, dopo la segnalazione di alcuni cittadini impegnati a fare jogging sulla spiaggia, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Corigliano-Rossano, il veterinario di turno dell’Asp di Cosenza e i militari della Capitaneria di Porto.

La tartaruga, una volta recuperata, è stata portata nell'autoparco comunale e consegnata ad una ditta specializzata per lo smaltimento. Sul luogo del ritrovamento anche Angelo Salvatore Falbo delle guardie Eco-Zoofile di Cosenza e dell’Associazione di volontariato “Era” di cui è presidente Vito Rotella.

Ogni anno, nel Mediterraneo (secondo i dati diffusi dal WWF), sono circa 150.000 le tartarughe marine che restano impigliate nelle attrezzature da pesca o che ingeriscono accidentalmente plastica e di queste circa 40.000, purtroppo, muoiono. Una specie che è in via di estinzione per le motivazioni sopra elencate. E’ necessario portare avanti una serie di iniziative finalizzate a proteggere, in tutti i modi, le tartarughe “Caretta Caretta” che fanno parte del patrimonio marino e che sono presenti nell’intero Mediterraneo.