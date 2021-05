Chi sono i 5 migliori marcatori nella storia della Serie A?

Da sempre il goal è forse l’elemento fondamentale del gioco del calcio, per questo chi ha saputo segnare più reti durante la propria carriera è rimasto nella storia.

Certo si potrebbe facilmente dire che gli attaccanti abbiano sempre avuto tutti i vantaggi per segnare di più, ottenendo gloria e riconoscimento, ma adesso andiamo a scoprire chi sono stati i 5 maggiori goleador nella storia della Serie A.

SILVIO PIOLA: 274 GOAL

Silvio Piola (29 Settembre 1913 - 4 ottobre 1996). L'attaccante ha esordito nel mondo del professionismo con la Pro Vercelli nel 1930, club con il quale ha collezionato 127 presenze mettendo a segno 51 goal.

Nel 1934 passa alla Lazio, dove debutta segnando una rete nel 6 a 1 contro il Livorno. Ancora adesso è il giocatore che ha segnato più reti con la maglia biancoceleste (149) di cui 143 in Serie A. Nel 1938 vince il mondiale in Francia con la nazionale italiana dove segnerà 5 reti. Nel 1943 si trasferisce al Torino e poi nel 1945 va ai rivali della Juventus.

Silvio Piola finirà la carriera al Novara segnando 86 goal in 185 partite tra il 1947 e il 1954. Appesi gli scarpini al chiodo allenò per un anno la Nazionale e poi per tre anni il Cagliari. Nel 2011 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

FRANCESCO TOTTI: 250 GOAL



Tutti conoscono Francesco Totti ( Roma 27 Settembre 1976) per il suo amore smisurato nei confronti della società giallorossa nella quale ha giocato in prima squadra dal 1992 al 2017. Ha collezionato 619 presenze e ha segnato 250 reti, tra la trequarti e l’attacco, dispensando spesso magie che lo hanno reso un campione unico.

È infatti considerato uno dei giocatori italiani più forti in assoluto, ma per amore forse ha vinto meno di quanto avrebbe meritato. Nella sua bacheca con la Roma ha vinto uno scudetto (2000 - 2001) due supercoppe e due coppe italia.

Con la nazionale tutti non possiamo dimenticarci il mondiale del 2006, che lo ha visto grande protagonista dopo un brutto infortunio.

GUNNAR NORDHAL: 225 GOAL

Gunnar Nordahl ( 19 ottobre 1921 - 15 settembre 1995) è stato un calciatore e allenatore svedese. È il miglior calciatore straniero nella storia della Serie A per numero di reti segnate con le maglie di Milan (attualmente ancora miglior marcatore) e Roma.

Ha detenuto per 66 anni il record di goal segnati in una singola stagione: 35. Arrivato in Italia nel 1949 ha segnato con i rossoneri, solo in campionato, 210 goal in 257 partite, che hanno permesso alla squadra di Milano di alzare due scudetti nel 1951 e nel 1956 e di vincere 5 volte il titolo di capocannoniere

GIUSEPPE MEAZZA: 225 GOAL

“Averlo in squadra significa partire già dal punteggio di 1 a 0”. Così Vittorio Pozzo descrive Giuseppe Meazza (23 agosto 1910 - 21 Agosto 1979). Il 2 Marzo 1980 gli venne intitolato lo stadio San Siro come omaggio alla sua carriera nella quale giocò sia con l’Inter e con il Milan tra il 1927 e il 1947.

Inoltre ha vestito le maglie di Juventus, Varese e Atalanta. Con la nazionale azzurra ha vinto due mondiali: 1934 e 1938. Viene ricordato per la sua eccellente capacità nel tiro mescolata alla rapidità nei movimenti.

JOSE ALTAFINI: 216 GOAL

Josè Altafinie è nato il 24 luglio 1938 in Brasile e poi è stato naturalizzato italiano. Quando ha finito la sua attività di calciatori è diventato commentatore televisivo.

Ha giocato in Serie A tra il 1958 e il 1976 indossando le maglie di Milan ( 2 scudetti e una Coppa dei Campioni), Napoli e Juve ( 2 scudetti) segnando 216 goal in 459 partite