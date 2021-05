È sempre tempo di calciomercato

Il calciomercato si aprirà ufficialmente quest’estate, ma ormai c’è sempre tempo per le voci che riguardano i calciatori e la possibilità di passare da un club all’altro.

Alcune società probabilmente stanno già programmando la loro campagna acquisiti e sono al lavoro sul preparare offerte in corso alle società rivali per accaparrarsi i migliori talenti a prezzi convenienti.

Chissà magari in un futuro non così lontano potremmo vedere Messi lasciare la maglia blaugrana per trasferirsi al Paris Saint Germain o per tentare una nuova esperienza di vita e professionale in Inghilterra. Cristiano Ronaldo, dopo le delusione europee con la Juventus potrebbe provare nostalgia e tornare a Madrid per reindossare la camiseta blanca.

Per un Cr7 che ha voglia di Spagna, c’è Zinedine Zidane che potrebbe fare il percorso inverso tornando a Torino come veste di allenatore, per provare a vincere quella coppa che è diventata una ossessione tra i bianconeri.

Anche gli eredi dei due fenomeni capaci di vincere 11 palloni d’oro citati in preferenza potrebbero cambiare squadra. Haland e Mbappè, stelle del nuovo calcio europeo, hanno diversi estimatori ma solo con tanti milioni, forse, si potrà convincere i club proprietari del loro cartellino a cedere.

In Italia tiene banco la questione Gigio Donnarumma, che potrebbe lasciare il Milan scatenando un effetto domino tra i portieri.

L’inter, potrebbe voler festeggiare lo scudetto con nuovi acquisti per ricominciare a sognare in Europa, mentre magari all’Atalanta verrà l’acquolina alla bocca e potrà alzare l’asticella delle sue aspirazioni senza cedere i big e allo stesso tempo muoversi alla ricerca di giovani talenti.

In Italia, anche causa situazione economica legata alla pandemia, ci sono sempre meno soldi e per questo motivo i direttori sportivi dovranno essere bravi a sfruttare al meglio tutte le occasioni inventandosi soluzioni alternativi che uniscono intuito e risparmio.

Quindi sarà importante analizzare i giocatori a scadenza di contratto, che possono firmare liberamente con un’altra squadra.

Tra questi troviamo Alaba, che sembra diretto in Spagna, Memphis Depay esterno del Lione con una valutazione che si aggira intorno ai 45 milioni di euro e Wijnaldum già sondato da squadre italiane. C’è anche il trequartista turco del Milan Hakan Calhanogu, che ancora non ha trovato un accordo con il Milan e per questo sembra sempre più vicino alla partenza in estate.

Sergio Aguero, invece ha dimostrato di aver le idee chiare e ha scelto di voler abbandonare il Manchester City per trovare continuità in una nuova squadra, dimostrando di non essere un giocatore finito.

La Juve in Champions League ha dovuto fare i conti con Otavio, centrocampista di 25 anni e con l'attaccante Moussa Marega, entrambi a scadenza con i lusitani.

È notizia degli ultimi giorni che L’inter sembra essere sulle tracce di Lucas Vazquez del Real Madrid: l’ex attacante spagnolo, adattato a terzino potrebbe essere una freccia importante nella nuova squadra che avrà a disposizione Conte il prossimo anno.

Anche Giroud, sondato da diversi club italiani ha un contratto in scadenza, e nonostante i suoi 34 ha dimostrato di non aver perso il fiuto del goal e di poter far comodo a diverse squadre italiane e non.

In questa lista c’è anche lo stesso Lionel Messi e chissà che uno suo svincolo sia l’unico modo per mandarlo via da Barcellona, club con il quale ha sempre giocato. Sembra essersi rotto qualcosa tra la dirigenza e il giocatore stesso negli ultimi mesi, con prestazioni forse non sempre al 100% e presunte discussioni a con la dirigenza.

Forse a 33 anni la pulce argentina sente il bisogno di smentire tutti coloro che lo hanno sempre criticato perché ha giocato solo nella Liga trasferendosi in un altro campionato prestigioso dimostrando che è sempre un fenomeno.