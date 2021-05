Tarsia, si ribalta con il trattore. Morto 39enne

Era a bordo di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato ed è rimasto schiacciato dal mezzo. È successo questa mattina intorno a Mezzogiorno in località San Giuliano a Tarsia.

L’uomo, un 39enne del posto, è deceduto e all’arrivo i sanitari, giunti in ambulanza fino al luogo dell’incidente, non hanno pouto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini avvisando anche il magistrato di turno, i vigili del fuoco di Rende e una gru utilizzata per sollevare il trattore.