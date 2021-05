A Corigliano-Rossano finanziamento progetto cooperazione internazionale

Il Comune di Corigliano-Rossano ha vinto un finanziamento per lo sviluppo di un progetto di Cooperazione internazionale per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche all’interno del programma Erasmus Plus. È quanto fa sapere l’assessore Tiziano Caudullo.

“ACT-Act Communicate&Transcend” è il nome del progetto sviluppato in partenariato con 8 organizzazioni provenienti da 6 diversi Paesi (Croazia, Turchia, UK, Bulgaria, Romania ed Italia). Il progetto, che ha la durata di 2 anni, avrà inizio a luglio 2021, nella città di Spalato in Croazia e prevederà il coinvolgimento complessivo di 12 insegnanti, sia nelle 3 mobilità formative internazionali che nell’implementazione delle azioni progettuali nei propri contesti territoriali. Il comune di Corigliano-Rossano, poi, sarà sede di un meeting internazionale che si svolgerà nel mese di agosto 2022.

“Come assessore sono molto soddisfatto di questo risultato - ha dichiarato Caudullo, che ha la delega alla Programmazione europea ed Ufficio Europa - perché è la prima volta che il comune partecipa a questa tipologia di azioni progettuali nell’ambito del programma Erasmus+ e questa occasione consente finalmente di aprirsi alle dinamiche di cooperazione e progettazione di rilevanza internazionale. Obiettivo del progetto è favorire l’apprendimento della lingua inglese degli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso l’utilizzo del teatro come approccio di insegnamento multidisciplinare e innovativo”.