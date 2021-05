Covid in Calabria, in 24 ore 284 casi e 6 decessi

Sono 284 i nuovi positivi in Calabria registrati nelle ultime 24 ore e sei decessi. Curva in linea con quella di ieri, quando sono stati registrati 302 nuovi casi (QUI)

Il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 è 13.952, mentre i decessi per o con il coronavirus sono 1.046 (+6).

È Cosenza la provincia che registra più casi con i suoi 98 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+86), Catanzaro (+83), Vibo Valentia (+17) e Crotone (+2).

Attualmente le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 432 (-7), mentre in terapia intensiva si trovano 39 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano 13.404 (-264), e le persone guarite sono 46.590 (+550). I casi attivi sono 13.875.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i nuovi casi sono 86, ma il totale delle persone che si sono ammalate sono: 20.839. Attualmente i casi attivi sono 2.431, di cui 92 ricoveri a Reggio, 22 a Gioia Tauro, 12 a Melito (-7); 9 in terapia intensiva; 2.296 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 18.408, di cui 18.118 guariti (+119); 290 deceduti (+1).

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 98, il totale dei casi è 20.537. Attualmente i casi attivi sono 7.417, di cui 107 ricoveri a Cosenza, 36 a Rossano, 19 ad Acri, 21 a Cetraro; 9 in terapia intensiva a Rossano e 16 a Cosenza (+4); 7.215 in isolamento domiciliare (158)e. I casi chiusi sono 13.120, di cui 12.647 guariti (+257); 473 deceduti (+2).

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 9.042, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 83 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 2.701, di cui 42 ricoveri a Catanzaro, 7 a Lamezia Terme, 19 al Mater Domini (-1); 11 in terapia intensiva (+1); 2.622 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 6.341, di cui 6.217 guariti (+82); 124 deceduti (+3).

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 2, ma il totale dei casi è: 5.642. Attualmente i casi attivi sono 799, di cui 35 ricoveri in reparto (+1); 764 in isolamento domiciliare (-91). I casi chiusi sono 4.843, di cui 4.765 guariti (+92); 78 deceduti.

Nel Vibonese dove da inizio pandemia si sono ammalati in 5.058, i nuovi positivi sono 17. Attualmente i casi attivi sono 445, di cui 20 ricoveri; 425 in isolamento domiciliare (+17). I casi chiusi sono 4.613, di cui 4.532 guariti; 81 deceduti.

Per quanto riguarda le persone affette da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 82, tutti in domiciliare. I casi chiusi sono 311 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 PRE 10.585 NUOVI CASI E 267 DECESSI

Sono 10.585 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 267 i decessi per o con il coronavirus. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-coV-2 sono state 4.070.400 e i decessi totali hanno raggiunto quota 122.005.

Le persone guarite sono 3.541.266 (+17.072), mentre gli attuali positivi sono in tutto 407.129.

Calano i ricoveri, dato che nei reparti ordinari si trovano 17.520 persone (-656), mentre nelle terapie intensive sono ricoverate 2.368 persone (-55). In isolamento domiciliare si trovano invece 387.241 persone.

I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono 327.169, ovvero 11.663 in più rispetto a ieri. A oggi le persone vaccinate sono 21,7 milioni, mentre i cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono 6,5 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più casi nelle ultime 24 ore con i suoi 1.557 nuovi positivi, seguono Campania (+1447), Puglia (+1.171), Piemonte (+947), Lazio (+838). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 811.594: +1.557 casi; Veneto 414.972: +745 casi; Campania 398.831: +1.447 casi; Emilia-Romagna 372.817: +561 casi; Piemonte 348.904: +947 casi; Lazio 328.111: +838 casi; Puglia 239.315: +1.171 casi; Toscana 230.284: +744 casi; Sicilia 212.677: +782 casi; Friuli-Venezia Giulia 105.761: +174 casi; Liguria 100.327: +194 casi; Marche 98.637: +278 casi; Abruzzo 71.916: +192 casi; P. A. Bolzano 71.521: +94 casi; Sardegna 55.146: +166 casi; Umbria 54.867: +131 casi; P. A. Trento 44.282: +63 casi; Basilicata 24.505: +175 casi; Molise 13.344: +30 casi; Valle d’Aosta 11.078: +12 casi.

(ultimo aggiornamento 18:33)