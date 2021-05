Blocco del turn-over, sit-in davanti all’ospedale di Cosenza

Ancora un sit in e ancora la richiesta di personale sanitario a Cosenza. Questa mattina Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e i componenti della Rsu dell'Azienda ospedaliera di Cosenza hanno promosso una protesta davanti l’Annunziata per rivendicare l’assunzione di personale e il rafforzamento delle strutture sanitarie del territorio.

All’origine della manifestazione c’è il blocco del turn-over che per i sindacati porta all’aumento del carico di lavoro e dei turni. Dal 2015, fanno sapere le sigle, “circa un 40% del personale è andato in pensione e non c'è stato il reintegro”.

E l’Annunziata, da polo regionale, è diventato un ospedale che per i sindacati “non riesce a garantire le cure”. Per questo chiedono il superamento delle criticità riferite al piano di rientro.