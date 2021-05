Catanzaro. Restyling per l’Amc: sostituite 120 pensiline e 200 paline

Restyling per l’Amc che ha sostituito 120 pensiline e 200 paline di attesa e fermata autobus presenti sull'intero territorio comunale di Catanzaro.

Sono state quindi installate nuove pensiline resistenti all'usura e agli atti vandalici. Durante la fase progettuale, infatti, è stata posta particolare attenzione anche alla robustezza e alla stabilità della struttura, tenendo conto delle eventuali azioni dovute alle sollecitazioni esterne provenienti dagli agenti atmosferici più sfavorevoli.

Il corpo principale è interamente realizzato in tubolari in metallo La copertura della pensilina, il cui telaio in metallo zincato, è costituita da uno strato in policarbonato con tipologia termoplast trasparente e resistente ai raggi UV. Lungo i bordi sono presenti anche 3 pannelli in metallo e uno in policarbonato per i manifesti e i percorsi e fermate bus.