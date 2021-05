Cosenza. Accusa un malore a lavoro e muore durante il trasporto in ospedale

Ha accusato un malore mentre stava lavorando nell’Istituto agrario di Cosenza. Poi l’allarme e la corsa in in ospedale, ma per l’operaio di 53 anni non c’è stato nulla da fare. È deceduto durante il trasporto verso l'ospedale Annunziata di Cosenza.

Secondo le prime indiscrezioni, subito dopo il malore i colleghi hanno allertato il 118. Ma dopo 20 minuti, il gruppo ha deciso di caricare il 53enne su un’auto per portarlo autonomamente in ospedale. Il mezzo ha incrociato l’ambulanza su via Guglielmo Marconi, ma l'uomo è deceduto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per avviare gli accertamenti del caso e la polizia municipale di Cosenza per gestire la viabilità.