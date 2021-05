Castrovillari: confronto tra il sindaco Lo Polito ed i sindacati sul prossimo bilancio

Ieri pomeriggio il sindaco, Domenico Lo Polito, ha incontrato, nel Salone del palazzo di Città, i rappresentanti di Cgil, Giuseppe Guido, Franco Spingola e Nino Rubini, di Cisl, Giuseppe Viceconte e di Uil, Roberto Castagna.

L’appuntamento era stato predisposto in vista dell’approvazione del prossimo bilancio il cui schema verrà varato in Giunta nei prossimi giorni ed entro fine mese proposto al Consiglio comunale.

Nella riunione il primo cittadino ha illustrato le linee guida su cui intende muoversi l’Amministrazione per creare nuove assunzioni, stabilizzare i precari che operano da anni nel Comune, rilanciando il ruolo della struttura comunale, promuovere la cultura, l’arredo urbano e sviluppare azioni atte a dare ristoro al sociale. Dalle parti sociali sono venute diverse proposte ed indicazioni nonché l’intenzione di creare tavoli comuni che guardino anche alla questione sanità presente nel territorio.

"Fattori che hanno sottolineato un’unica preoccupazione per il bene comune il quale oggi non può prescindere - è stato detto - da sinergie e tensioni univoche verso ciò che richiama attenzioni ed urgenze di risposte".

"La riunione - ha dichiarato a margine Lo Polito - ha espresso, così, tra affronti, approfondimenti e sollecitazioni, l’importanza del confronto con le parti sociali che, con il Comune, già da tempo hanno sottoscritto un protocollo di intesa".

Con questo spirito e desiderio di continuo coinvolgimento il primo cittadino nei giorni precedenti ha incontrato pure le Associazioni del Terzo Settore le quali operano in città, consapevole dell’importanza di tali confronti per dare possibili soluzioni a condizioni di disagio che sono state ereditate anche da questo tempo e che necessitano di collaborazioni per il miglior affronto.