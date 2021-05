Torre Melissa, flash mob di Gioventù Nazionale contro la chiusura delle attività

“Non è festa senza lavoro”. Questo lo slogan portato in piazza dal circolo melissese di Gioventù Nazionale, che nel tardo pomeriggio dello scorso 3 maggio ha manifestato in Piazza Fragalà contro le restrizioni e le chiusure imposte alle attività commerciali.

Un tema delicato quello del lavoro, sopratutto in vista della stagione estiva vista come unica possibilità per risollevari le sorti economiche del contesto locale. Volontà del flash mob era quella di palesare il proprio dissenso verso delle norme e delle leggi definite “contro e non per il popolo”.

L’evento, organizzato dal responsabile provinciale Domenico Leto, ha visto la partecipazione del circolo locale di Fratelli d’Italia con il segretario cittadino Domenico Garrubba e del consigliere comunale Cataldo Maltese.