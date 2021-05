‘Ndrangheta. Trovato morto il pentito Antonino Filocamo

È stato trovato morto in un appartamento di Lecce il collaboratore giustizia Antonino Filocamo. Il pentito reggino, di 33 anni, era alloggiato in una località segreta in Puglia poiché inserito in un programma di protezione.

Filocamo, arrestato nell'ambito dell’operazione "Pedigree"(QUI), aveva deciso sin da subito di collaborare con la giustizia.

A trovare il corpo esamine sono state le forze dell’ordine su segnalazione dei familiari del giovane che non avevano sue notizie da alcune ore.

Sul posto è intervenuto il medico legale che - secondo le prime informazioni trapelate - non avrebbe riscontrato sul cadavere segni di colluttazione o violenza. Al momento si ipotizza un suicidio ma nell’abitazione non sarebbe stato trovato nessun segno o biglietto che confermi la volontà del ragazzo di suicidarsi.

La morte del giovane pentito anticipa di qualche settimana l’avvio del processo al clan Serraino.