Covid. Il bollettino. Lieve aumento dei contagi (+302), 5 le vittime in 24 ore

Lieve aumento dei contagi in Calabria: secondo quanto certificato dall’ultimo bollettino regionale, nelle ultime 24 ore sono 302 i soggetti positivi e 5 le vittime, dopo l’impressionante dato certificato nella giornata di ieri (LEGGI).

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+132), seguita da quelle di Cosenza (+64), di Crotone (+55), di Catanzaro (+41) e di Vibo Valentia (+10). Effettuati 784.856 tamponi eseguiti su 726.583 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 20.753 (+132) e così distribuiti: casi attivi 2.465 (95 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 29 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 2.323 in isolamento domiciliare); 18.288 i casi chiusi (17.999 guariti, 289 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 20.433 (+64): casi attivi 7.577 (106 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.373 in isolamento domiciliare); 12.861 i casi chiusi (12.390 guariti, 471 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.640 (+55), gli attivi sono 889 (34 in reparto; 855 in isolamento domiciliare); 4.751 i casi chiusi (4.673 guariti, 78 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.967 (+41) casi attivi sono 2.706 (41 in reparto all'Azienda sanitaria di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 10 in terapia intensiva; 2627 in isolamento domiciliare); 6.256 i casi chiusi (6.135 guariti, 121 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.041 (+10) e gli attivi sono 428 (20 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); 4.613 i casi chiusi (4.532 guariti, 81 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 82 casi attivi e 311 casi chiusi, tutti guariti.