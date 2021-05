Incidente sul lavoro a Catania: gravemente ferito operaio di Botricello

Ennesimo incidente sul lavoro, accaduto, ancora una volta, durante le operazioni di ammodernamento della linea ferroviaria. Incidente fortunatamente non mortale, ma che è costato caro ad un operaio originario del catanzarese, rimasto schiacciato dal passaggio di un mezzo meccanico.

L’uomo, un quarantenne originario di Botricello, era impegnato a svolgere dei lavori sulla linea ferroviaria di Catania tramite una società che svolge attività manutentive per Trenitalia. Nel corso del turno notturno, per motivi ancora in fase di accertamento, un convoglio lo avrebbe colpito schiacciandogli entrambi gli arti inferiori.

Un incidente potenzialmente letale, che è già costato la vita a diversi operai anche in territorio calabrese. Prontamento soccorso, l’uomo è stato trasferito in ospedale ed operato d’urgenza: i medici sono stati costretti ad amputarli un piede, riuscendogli a salvare invece l’altra gamba.

Le condizioni del soggetto sono ancora gravi, e dovrà essere sottoposto ad almeno un ulteriore intervento chirurgico. In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria per ricostruire le dinamiche dell’incidente.