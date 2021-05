Vaccinazioni al centro di Paola, Spirlì: “Raggiunti grandi risultati”

“Sono molto contento di come sta andando questa campagna vaccinale”. Un’affermazione netta quella espressa dal presidente facente funzione Nino Spirlì, che nella giornata di oggi, dopo una visita presso Santuario di Paola (LEGGI), ha svolto un sopralluogo presso il centro vaccinale allestito in città. “I ‘vax days’ stanno dando grandissimi risultati. Il numero delle dosi somministrate previste viene superato nell’ordine delle 2-300 unità al giorno” ribadisce Spirì. “A prescindere dai posti in classifica, la campagna vaccinale, nella nostra regione, sta dunque andando avanti. La Calabria si rialza, con grande forza e agilità”.

“Oggi, nella giornata dedicata a San Francesco, dovremmo riuscire a esaurire tutte le dosi disponibili e, da domani, con un sistema così collaudato, si proseguirà con lo stesso regime per coprire la popolazione di Paola e dell’intera area” conclude Spirlì.