Antica Kroton, Voce: “Siamo difronte ad una scatola vuota. Pubblicheremo ciò che abbiamo ereditato”

“Se tutte le parole spese su Antica Kroton dal 2011 si fossero tramutate in realtà oggi avremmo una città completamente diversa da quella che questa amministrazione ha ereditato. Purtroppo, spesso, la memoria è corta e non consente di fare una analisi approfondita di quanto è avvenuto in questi anni, degli errori che sono stati commessi, delle omissioni che sono state perpetrate, dei cambi di rotta e delle inversioni a “u” che sono stati repentinamente effettuati.” Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone Vincenzo Voce sulla vicenda Antica Kroton, che aggiunge: “Ci si ferma al presente. Ed allora quando provi a spiegare in tutte le occasioni, comprese le audizioni nelle commissioni competenti, che ancora oggi, nel 2021, dieci anni dopo, siamo difronte ad una “scatola vuota”, che stai, finalmente, provando a riempire di contenuti si scatena una macchina del fango che se pur indirizzata a questa amministrazione colpisce direttamente la città.”

Il primo cittadino di Crotone avanza ponendosi e ponendo una seri di interrogativi: “Si parla di mancanza di democrazia. E’ mancanza di democrazia spiegare nelle commissioni quello che si sta facendo? Si parla di mancanza di informazione. Invito a leggere i resoconti di decine di interviste, di interventi, di comunicazioni che sono state fatte al riguardo. Si parla di documenti secretati. Quali? Quelli che sono da tempo pubblici perfino sui siti web e che, tra l’altro, sono ben noti sia alla precedente amministrazione che alla gestione commissariale? Dati, tra l’altro, che dicono poco o niente.”

“Ad ogni modo, giusto per essere chiari, - precisa Voce - pubblicheremo in una apposita sezione del sito dell’Ente la scarna documentazione fino ad oggi agli atti. Sezione che ospiterà tutta la documentazione che questa amministrazione produrrà, così che possa diventare patrimonio comune, fonte di informazione costante, tema di discussione chiaro e non pregiudiziale.”

“Francamente dopo tutto quello cui stiamo assistendo – continua il Sindaco - qualche domanda comincio a farmela anch’io. Ma una su tutte: a chi giova tutto questo? E sono certo che insieme a me se la pongono tutti i cittadini, tutti coloro che guardano a questo progetto senza un pregiudizio di fondo, e sono la maggioranza. E la risposta dovrebbero darla coloro che stanno cavalcando, pretestuosamente, questa situazione. Se il prezzo da pagare per continuare a tenere alta la testa e la schiena dritta è questo, lo sopporteremo nell’interesse della cittadinanza.”

“Lo avevamo messo in preventivo che avremmo guastato la festa a qualcuno – chiosa il primo cittadino - e che questo qualcuno si sarebbe ribellato con tutti i mezzi a sua disposizione. Non è un prezzo da pagare molto caro se alla fine riusciremo a realizzare quel progetto strategico per il futuro della città che è Antica Kroton. Noi non chiudiamo la porta in faccia a nessuno e – conclude - sono bene accetti tutti i contributi. Quelli che, tuttavia, sono forniti per il bene collettivo e non per interessi di parte.”