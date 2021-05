Covid. Focolaio in una Rsa del cosentino: i positivi erano stati già vaccinati

Un nuovo focolaio da Covid viene registrato in una Rsa calabrese. Si tratta di Villa Flora, residenza per anziani di Castrolibero, dove ben 30 ospiti della struttura sono risultati positivi.

Questa volta la differenza sta nel fatto che tutti gli anziani in questione avevano già ricevuto la prima dose del vaccino. Proprio grazie alla vaccinazione, infatti, la situazione pare sotto controllo e sarebbero stati scongiurati sintomi gravi del virus.

La prima dose del vaccino era stata somministrata a 31 ospiti, e solo uno di loro è risultato negativo. Il focolaio è stato scoperto proprio in concomitanza dell’richiamo del vaccino, i sanitari dell’Asp - recatisi nella struttura per inoculare le seconde dosi - hanno infatti riscontrato stati febbrili tra alcuni anziani e sono stati eseguiti per tutti i tamponi.

Sottoposto a tampone anche il personale della struttura e 4 operatori su 9 sono risultati positivi.

L’accaduto, inoltre, ha acceso i riflettori dei carabinieri del NAS e della stessa Azienda sanitaria provinciale di Cosenza sull’Rsa in questione ed è stata avviata un’indagine sul numero “sproporzionato” di degenti presenti e operatori in servizio.