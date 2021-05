Crotone. Minori danneggiano tipografia, interviene una mamma e aggredisce il titolare: denunciata

Un episodio increscioso ha caratterizzato il pomeriggio di ieri a Crotone. Protagonisti dell’accaduto sono stati alcuni minori e la mamma di uno di questi che è stata denunciata.

I FATTI

I fatti sono avvenuti in pieno centro cittadino dove un gruppetto di minori, urlando e facendo baldoria, avrebbe infastidito alcune persone dinanzi l’ingresso di cartoleria/tipografia.

Il titolare dell’esercizio avrebbe dunque invitato i ragazzi ad allontanarsi che, al contrario, si sarebbero rivoltati contro l’uomo, arrivando a strattonarlo.

Il colmo sarebbe stato toccato quando uno dei ragazzini, afferrando un’asta di ferro utilizzata per la chiusura della saracinesca dell’attività, avrebbe colpito la vetrina dell’esercizio, frantumandola in mille pezzi.

Sul posto è giunta poi la madre dell’autore del gesto che, in difesa del figlio, avrebbe dapprima minacciato il commerciante di morte, nonché di incendiargli il negozio, e poi avrebbe cercato di colpirlo più volte con calci e schiaffi.

L’ira della donna non si sarebbe placata nemmeno all’arrivo di una Volante della Polizia. Gli agenti giunti sul posto, infatti, sarebbero stati minacciati a loro volta dalla donna.

La donna ed il figlio sono stati, quindi, accompagnati in Questura per l’identificazione e gli accertamenti. Per l’agguerrita mamma è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, per i reati di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, mentre il minore, non imputabile, è stato segnalato all’Autorità competente.