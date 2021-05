Dirigente Comunale licenziata: rigettato il ricorso d’urgenza

Rigettato dal Tribunale del lavoro di Crotone il ricorso d'urgenza presentato da Maria Teresa Sperlì, ex dirigente del Comune capoluogo, aveva presentato contro la sua estromissione dall’ente in seguito a delle presunte irregolarità che la precedente amministrazione commissariale avrebbe riscontrato al momento dell'assunzione a tempo determinato.

Il Comune, a giugno 2020, come dispose la risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente al termine del procedimento disciplinare a suo carico iniziato pochi mesi prima.

All'ex responsabile delle politiche sociali del Comune, venne contestato la mancanza di titoli per svolgere le funzioni dirigenziali. Come, al contrario, la stessa Sperlì dichiarò al momento di prendere parte all’avviso pubblico indetto dalla giunta guidata dall’ex sindaco Ugo Pugliese per reclutare un dirigente a tempo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali.