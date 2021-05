Covid. Lunedì tragico per la Calabria: registrati 16 morti. Stabile il trend dei contagi

Il Coronavirus continua a seminare morte in Calabria. Questa nuova settimana inizia in modo tragico per l’elevato numero di decessi registrati: 13 in 24 ore.

A questi decessi si aggiungono altri tre morti notificati in ritardo dall’Asp di Crotone: uno dell’1 maggio e due di giorno 2 maggio.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, la curva rimane più o meno stabile e si contano 228 nuovi positivi. C’è da dire però che - in coincidenza del fine settimana – sono stati inferiori alla media i test eseguiti (1.750).

La scorsa settimana è stata molto altalenante ma non sono mai stati superati i 500 contagi giornalieri, ieri i casi registrati sono stati invece 286 (QUI IL BOLLETTINO).

Oggi il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria con 120 nuovi positivi, seguita dalla provincia di Cosenza (+91), Catanzaro (+11), Vibo Valentia (+ 4) e Crotone (+ 2)

Dall’esplosione della pandemia ad oggi le persone che hanno contratto il Coronavirus nella nostra regione sono state 60.925, di queste 45.505 (+1.052 da ieri) sono riuscite a sconfiggerlo.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti di terapia intensiva non si registrano oggi ingressi e sono 39 in totale i posti letto occupati. Nei reparti Covid, dove sono ricoverati in totale 440 pazienti, sono invece 6 i nuovi ingressi registrati. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono ad oggi 13.906 (- 837 da ieri).





I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 20.621, solo oggi 120 in più. In particolare, i casi attivi sono 2.471, di cui 98 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 27 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.330 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 18.150: 17.862 guariti, 288 deceduti.

Nel cosentino, che oggi conta 91 nuovi contagi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 20.369. Qui i casi attivi sono 7.733: 103 in reparto AO di Cosenza; 34 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 24 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 7.534 in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono 12.636, di cui 12.169 guariti, 467 deceduti.

Nel catanzarese, dove sono 11 i nuovi positivi, i contagi accertati sono stati finora 8.926. Nel dettaglio, sono 2.792 i casi attivi: di cui 43 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all'AOU Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2.708 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.134: 6.013 guariti, 121 deceduti.

Nel crotonese i casi covid segnalati sono stati in tutto 5.585, 2 nelle ultime 24 ore. In particolare, i casi attivi sono 877, così distribuiti: 35 in reparto; 842 in isolamento domiciliare. Sono invece 4.708 i casi chiusi:4630 guariti, 78 deceduti.

Nel vibonese oggi i nuovi positivi sono 4 e portano il computo totale a 5.031 casi. I casi attivi qui sono 430: 20 ricoverati, 410 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4.601, di cui 4.520 guariti, 81 deceduti.

Da altra regione e dall’estero si registrano 82 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 311 casi chiusi.