Lifesaving: tre Nuotatori Krotonesi si qualificano ai campionati nazionali

Si sono disputate nella giornata di domenica 2 maggio, presso la piscina "Cassiodoro" di Squillace, le qualificazioni su base regionale "Lifesaving", competizione che ha visto impegnati numerosi atleti.

Ad aggiudicarsi il titolo regionale "Lifesaving" è stata la Calabria Swim Race con 2366.50 punti, a seguire al secondo posto la AQA Asd con punti 465, e al terzo posto la Blue Team Nuoto con punti 403.

Ottimo quarto posto per l'Asd Nuotatori Krotonesi con 243 punti; a seguire, al quinto posto, il Gruppo Atletico Sportivo con 196.50 punti.

Grande e legittimo l'entusiasmo per i nove ragazzi crotonesi, e grande, doppia soddisfazione per il consigliere e delegato del settore "Lifesaving" Antonio Fonte, contento anche per la riuscita della manifestazione.

Questi i Nuotatorikrotonesi presenti alle qualificazioni: luzzaro Emanuele, Fonte Lorenzo, Carbone Emanuele Pio, De Gennaro Marco, Davide Marchio, Ianis Mocanu, Ciampà Ilenia, Barberio Miriam, D'Alessandro Matteo.

Di questi sono tre gli atleti che staccano il pass per i campionati nazionali italiani di "Lifesaving": Emanuele Luzzaro nei 100 ostacoli, Marco De Gennaro nei 100 ostacoli e nei 50 trasporto manichino, e il piccolo Matteo D'Alessandro (2008), che centra tre qualificazioni su tre gare fatte, nei 50 mt trasporto manichino con pinne, 50 trasporto manichino e 50 ostacoli.