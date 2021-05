Controlli anti-covid a Rende: 21 persone multate nel weekend

I controlli

Ventuno persone sono state multate per aver violato le misure anti Covid. È successo a Rende dove i carabinieri della stazione locale hanno effettuato diversi controlli in occasione del I maggio nella zone rosse di Acri e Montalto Uffugo.

I militari sono intervenuti anche su segnalazione dei cittadini, per sanzionare comportamenti scorretti. I militari hanno multato 21 persone, sanzionato 5 persone per il mancato rispetto del divieto di spostamento senza motivo durante il coprifuoco. Hanno sanzionato 9 persone perché assembrate nei pressi di un’attività a Rose.

Altre 7 multe sono state fatte per la violazione del divieto di partecipazione alle feste in luoghi all’aperto e al chiuso oltre che al mancato rispetto del divieto di spostamento. Il I maggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Rende hanno sorpreso un gruppo di giovani in una casa di campagna in Montalto Uffugo, dichiarata “zona rossa”. Il gruppo stava partecipando a una festa ed è stato sorpreso a consumare alcolici e stupefacenti. Immediate le sanzioni per assembramento e divieto di spostamento in comune diverso, soprattutto in virtù della “zona rossa”, oltre che dopo le 22.

I giovani, inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti, dato che durante il controllo i carabinieri hanno trovato e sequestrato 2 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana.