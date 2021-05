Guardia Piemontese, nuova protesta dei dipendenti della Sateca

Occupazione dello stabilimento termale di Guardia Piemontese per i dipendenti della Sateca Spa che questa mattina hanno promosso un’altra protesta.

I lavoratori in mezzo alla contesa tra Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa proprietari delle acque termali e la Sateca proprietaria delle strutture, hanno chiesto ai sindaci di riavere l’acqua per salvare la stagione termale 2021, dato che lo stabilimento risulta chiuso.

All’origine della contesa un accordo secondo cui a scadenza della concessione questa sarebbe passata alla Sateca se i Comuni non fossero riusciti ad espletare il bando europeo. Al momento il bando non è stato pubblicato e la Sateca è rimasta senza acqua e per questo non può far partire la stagione termale.