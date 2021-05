Crotone. Riparte il servizio di trasporto scolastico

Riparte il servizio di trasporto scolastico a Crotone. L’amministrazione come aveva anticipato il sindaco nel corso degli incontri con le famiglie, ai quali ha partecipato l’assessora alla Pubblica Istruzione Rachele Via, ha voluto assicurare il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, dopo che la precedente gara indetta dall’Ente era andata deserta.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comitato Tufolo Farina che aveva inscenato diverse proteste per fare garantire il servizio. (LEGGI)



Il comitato auspica quindi che i “tecnici del Comune, insieme all’assessore di competenza” si facciano promotori di “una fase di studio per avere in tempi certi un nuovo bando, in modo da garantire stabilità al servizio”.

I genitori chiedono inoltre a tutte la parti di proseguire con la collaborazione, evitando “accuse reciproche”, per “trovare la soluzione più idonea volta a soddisfare tanto le esigenze dell’ente quanto quelle di chi il servizio sarà chiamato ad espletarlo”.

