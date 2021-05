Blitz nelle piazze di spaccio di Corigliano-Rossano, una denuncia e una segnalazione

Blitz nelle piazze di spaccio di Corigliano-Rossano da parte dei carabinieri della compagnia locale che al termine delle attività hanno denunciato un ragazzo e ne hanno segnalato un altro.

I militari hanno notato in piazza Salotto un gruppo di giovani, nascosti in un angolo della strada. Li hanno così quindi accerchiati quando hanno notato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che ha tentato di sbarazzarsi di un pacchetto di sigarette.

I carabinieri hanno recuperato il pacco e scoperto che al suo interno c’era un involucro termo-sigillato contenente della marijuana.

Da qui la decisione di perquisire il 24enne trovandogli del materiale da confezionamento e quasi mille euro in contanti, in banconote da diverso taglio.

Durante le fasi del controllo, inoltre, il giovane ha avuto un comportamento minaccioso verso un militare, nel tentativo di ostacolare le operazioni. Al termine è stato così denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio, oltraggio e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

In un controllo a Villa Margherita, a Corigliano, i carabinieri hanno fermato invece un gruppo di ragazzi all’interno di un’auto.

L’atteggiamento agitato ha fatto insospettire la pattuglia che li ha prima identificati e poi proceduto ad effettuare delle perquisizioni sia personali che veicolari.

È così che addosso ad uno dei tre, un 27enne del posto, è stato trovato un involucro termo-sigillato con dentro della marijuana per un peso complessivo di circa 5 grammi. Il resto delle perquisizioni ha dato invece esito negativo.

Il ragazzo è stato portato in caserma e segnalato alla Prefettura di Cosenza per possesso di droga per uso personale, mentre la sostanza è stata sequestrata per la successiva distruzione.