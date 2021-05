“Vax Days” in Calabria, nella seconda giornata somministrate 12mila dosi

Sono 12.423 i vaccini somministrati in Calabria nel secondo giorno del Vax Days, ovvero quello di ieri, domenica 2 maggio.

Numeri questi che - comunicati ufficialmente dalla la Protezione civile regionale si aggiungono ai 16.404 sieri effettuati nel corso della prima giornata. (LEGGI)



Ad oggi ed in tutto, dunque, sono 570.019 le dosi inoculate rispetto a quelle consegnate (742.430), per una percentuale pari al 76,8%.

Nonostante i 21 centri vaccinali attivati la Calabria rimane ancora l’ultima regione per somministrazione di vaccini, come emerge dal Report aggiornato alle 6:10 di oggi.

Per la categoria soggetti fragili e caregiver sono state 154.521 le persone che hanno ricevuto il siero; 131.121 per gli over 80 e 85.069 tra operatori sanitari e sociosanitari.

La categoria personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio ha ricevuto 24.640 dosi; quelle inculate agli ospiti delle strutture residenziali sono state 26.613.

Nella fascia 70-79 sono state invece vaccinate 50.689 persone; per la fascia 60-69 anni 38.631. Il personale scolastico ha ricevuto 26.566 sieri; quello del comparto difesa e sicurezza ha ricevuto 15.764 dosi. Sono invece 15.405 i vaccini somministrati alle persone ricadenti nella categoria altro.

Previa prenotazione, le persone aventi diritto - ovvero gli over 80, i soggetti fragili, le persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti di ogni ordine e grado e caregiver - potranno vaccinarsi nei seguenti centri: Corigliano Rossano, Cirò Marina, Crotone, Mesoraca (interno), Catanzaro Lido, Soverato, Siderno, Reggio Calabria (Gom), Reggio Calabria (Tommaso Campanella), Reggio Calabria (Polizia), Taurianova, Ricadi, Vibo Valentia, Bis Vibo Valentia, Serra San Bruno (interno), Lamezia Terme, Soveria Mannelli (interno), Cosenza (ospedale militare), Parco acquatico Rende (interno), Paola (ospedale), Castrovillari.