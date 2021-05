Isola. Consiglio comunale propone cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. È uno degi punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto. Il presidente, Luigi Rizzo, ha infatti convocato l’assise, prevista per giovedì 6 maggio alle 15.30, durante la quale sarà discusso il conferimento della cittadinanza onoraria all’attivista egiziano, studente all’Università di Bologna. Patrik è stato catturato dai servizi segreti egiziani il 7 febbraio 2020 all’Aeroporto del Cairo, dove era appena tornato dall’Italia per far visita ai parenti.

L’atto, fortemente voluto dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga, intende mostrare piena solidarietà al giovane attivista e rafforzare la cooperazione, la tutela e la promozione in materia di diritti umani. Quello di Patrik sarà l’ultimo punto all’ordine del giorno, dato che verranno prima discussi prima approvati i verbali della seduta precedente; poi si discuterà del rendiconto di gestione per l’esercizio 2020; infine, l’approvazione del regolamento comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato.