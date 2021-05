Petrolmafia Spa, spunta la pista Svizzera

Da Catanzaro a Napoli, passando per il Kazakistan e la Svizzera. Le ramificazioni della maxi-inchiesta “Petrol Mafie SPA” (QUI) (una costola dell’inchiesta Rinascita Scott) sarebbero arrivate fino in Svizzera, come scrive il giornale Rsi.

La Radio Televisione Svizzera italiana ha parlato di ramificazioni internazionali che terranno impegnati i magistrati in merito alle rogatorie internazionali per accertare e riscontrare il ruolo di santuari intoccabili della finanza internazionale.

Sì, perché dalle carte dell’inchiesta si è fatto riferimento a documento bancario nel quale si farebbe riferimento a “Una carta di una banca della Svizzera… dal valore di un miliardo di euro" come spiegato da un faccendiere. Il documento, su cui stanno lavorando i magistrati, è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

Dalle indagini è emerso il ruolo dei kazaki che, per far arrivare il greggio in Calabria, si sarebbero rivolti a una holding elvetica. Ma il gancio tra i broker milanesi e il clan Mancuso, un uomo che si sposta tra Milano e la Svizzera con un’automobile con targa elvetica, è stato arrestato arrestato.

Nelle carte, inoltre, spuntano due aziende del Ticino, sfruttate per eludere i controlli del trasporto della merce.