Tuffi: Tocci e Marsaglia ottengono il pass olimpico

Pass olimpico per Giovanni Tocci, cosentino, e Lorenzo Marsaglia che si sono qualificati al quinto posto nel sincro 3 metri durante la seconda giornata a Tokyo per la Coppa del mondo. La coppia, che ha inoltre raggiunto il record di punti personale di 412.68, vola dunque nella capitale del Giappone.

Per Tocci, bronzo dal metro nel 2017 e al rientro dopo un anno costellato dai problemi alla caviglia, si tratta della seconda Olimpiade dopo Rio (in coppia con Chiarabini), mentre per Marsaglia è un esordio assoluto.

A vincere è stata la coppia , Goodfellow - Laugher con 440.94 punti.