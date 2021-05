Covid, calano i numeri del bollettino: 286 nuovi contagi e 4 vittime in 24 ore

La settimana sembra avviarsi con un netto calo di contagi da covid in Calabria. Dopo il bollettino di ieri, che aveva certificato 337 nuovi casi (LEGGI), il report odierno pubblicato dalla Regione Calabria sembra confermare questa tendenza: scoperti “solo” 286 nuovi casi e registrate, purtroppo, 4 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+155), seguita da quelle di Reggio Calabria (+79), di Crotone (+27), di Catanzaro (+19) e di Vibo Valentia (+6). Effettuati 778.545 tamponi eseguiti su 721.921 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 20.277 (+155): casi attivi 8.377 (101 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio ospedaliero. di Rossano; 17 al presidio ospedaliero di Acri; 25 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 8.175 in isolamento domiciliare); 11.907 i casi chiusi (11.446 guariti, 461 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 20.501 (+79) e così distribuiti: casi attivi 2.475 (91 in reparto all'Azienda ospedaliero di Reggio Calabria; 27 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 8 in riparto al presidio ospedaliero di Melito; 2.340 in isolamento domiciliare); 18.026 i casi chiusi (17.740 guariti, 286 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.582 (+27), gli attivi sono 941 (37 in reparto; 904 in isolamento domiciliare); 4.641 i casi chiusi (4.567 guariti, 74 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.971 (+19) casi attivi sono 2.904 (41 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 17 in terapia intensiva; 2816 in isolamento domiciliare); 6.006 i casi chiusi (5.888 guariti, 118 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.027 (+6) e gli attivi sono 446 (20 ricoverati, 426 in isolamento domiciliare); 4.581 i casi chiusi (4.501 guariti, 80 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 82 casi attivi e 311 casi chiusi, tutti guariti.