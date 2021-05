Barbecue e partitella a carte per il primo maggio in barba al Covid, pizzicati e multati

Sono sei le persone sanzionate in località Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno dagli agenti delle volanti della Questura di Vibo Valentia.

Nel corso di un controllo, le pattuglie hanno notato due gruppetti di persone sedute ai tavolini di legno, mentre accendevano un barbecue e giocavano a carte.

Chiesti i motivi della loro presenza e delle ragioni del loro spostamento, dato che provenivano da altri comuni, i presenti non sono stati in grado di fornire delle valide giustificazioni. Gli agenti hanno quindi sanzionato il gruppi per non aver rispettato le norme anti Covid.