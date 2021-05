Vaccinazioni 18enni a Cariati, i Nas avviano indagini

I Nas hanno avviato le indagini per i casi di somministrazione di circa 60 dosi Pfizer a diciottenni di Cariati. Così dopo la decisione da parte dell’Asp di Cosenza di avviare un’indagine interna (QUI) e quella di acquisire documentazione da parte della Procura di Castrovillari, adesso anche i militari si occuperanno del “caso Cariati”.

I carabinieri dovranno fare luce sulle vaccinazioni dei ragazzi che non rientravano nelle categorie prioritarie del piano nazionale. Gli investigatori dovranno dunque accertare se il vax day dei maturandi sia stato una soluzione per scongiurare la perdita delle dosi, come sostenuto dalla dirigente della scuola che aveva inviato ai ragazzi un form da compilare e in cui mettere nero su bianco se avessero voluto aderire alla campagna nazionale.