Anche il centro hub di Corigliano partecipa al “Vax day”

Anche il Centro Hub multi-vaccinale di Corigliano, operativo all’interno del “Palabrillia” a pochi metri dall’incrocio di Contrada Santa Lucia sulla S.S. 106 jonica, partecipa al “Vax-Day” in programma nei giorni 1-2-3-4 maggio 2021.

La Regione Calabria, dopo il successo dell’ultimo fine settimana in cui sono state somministrate ben 35 dosi di vaccino anti-covid, ha deciso di ripetere l’iniziativa in modo tale da vaccinare più persone. Sono quattro, infatti, come le foglie di un quadrifoglio, le giornate promosse dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per la sanità, dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana.

Il quadrifoglio è stato scelto come simbolo dell'iniziativa perché ad ogni foglia è associato un valore preciso: fiducia (di ritornare presto alla normalità), fede (nel ritenere che l’unica via per uscire dalla pandemia sia la vaccinazione), amore (vaccinarsi è un atto d’amore verso se stessi e gli altri) e fortuna (affinché questa circostanza possa attirare solo cose belle ed energie positive).

Si inizierà il 1° maggio per terminare, poi, il 4. Data finale scelta non a caso ma proposta, come messaggio di speranza per tutti i calabresi, durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, essendo il giorno in cui si festeggia San Francesco di Paola (Santo Protettore della Calabria). Ben 21 i punti vaccinali dislocati su tutto il territorio regionale che apriranno, dalle 9 alle 22, agli over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti di ogni ordine e grado.

Agli over 80 e ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer, mentre a tutti gli altri l'Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi. Gli interessati possono prenotarsi tramite il seguente numero telefonico regionale: 0961/789775 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato dalle 9 alle 13, festivi esclusi) per chiedere informazioni, comunicare disagi ai quali gli operatori cercheranno di dare risposte o soluzione in tempi rapidi.

E’ obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma per evitare disagi e assembramenti, ma anche per far lavorare in serenità ed efficienza il personale. L’'utilizzo della piattaforma serve per organizzare al meglio il servizio di somministrazione perché i centri vaccinali devono sapere quante persone arriveranno e a che ora, anche per un corretto scongelamento ed utilizzo delle dosi a disposizione. Per prenotarsi, infine, si può chiamare o mandare un sms al numero verde 800.00.99.66 o collegandosi alla piattaforma: www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.