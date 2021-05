Covid in Calabria, in 24 ore 337 nuovi casi e 4 decessi

Sono 337 i nuovi casi di coronavirus in Calabria e sono 4 decessi delle ultime 24 ore. Da inizio pandemia il totale dei casi è 60.411 e 1.015 i decessi totali. Ieri i casi erano stati 404 (LEGGI).

Il Cosentino registra +167 casi, Catanzaro +53, Reggio Calabria +49, Crotone +37, Vibo Valentia +31.

C’è un calo delle persone in isolamento domiciliare (-133) per un totale di 14.568 casi, mentre nei reparti Covid sono ricoverati 444 pazienti (-23) e in terapia intensiva si trovano 45 persone (-1). Sono invece 490 i guariti delle ultime 24 ore per un totale di 44.339 casi, mentre quelli attivi sono 15.057.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 20.422 i casi totali registrati da inizio pandemia, mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 49. Attualmente i casi attivi sono 2.505, di cui 95 ricoveri a Reggio, 34 a Gioia Tauro, 6 a Melito (-14); 8 in terapia intensiva; 2.362 in isolamento domiciliare (-66). I casi chiusi sono 17.917, di cui 17.633 guariti (+120); 284 deceduti (+1).

Nel Cosentino i casi di oggi sono 167, mentre il totale dei casi è 20.122. Attualmente i casi attivi sono 8.217, di cui 106 ricoveri a Cosenza, 37 a Rossano, 16 ad Acri, 25 a Cetraro (-5); 17 in terapia intensiva a Cosenza e 4 a Rossano (+3); 8.012 in isolamento domiciliare (-125). I casi chiusi sono 11.905, 11.446 guariti, 459 deceduti (+3).

Nel Catanzarese i casi totali da inizio pandemia sono 8.898, ma i positivi delle ultime 24 ore sono 53. Attualmente i casi attivi sono 2.892, di cui 43 ricoveri a Catanzaro, 8 a Lamezia Terme; 19 al Mater Domini (-9); 16 in terapia intensiva; 2.806 in isolamento domiciliare (+61). I casi chiusi sono 6.006, di cui 5.888 guariti (+1); 118 deceduti.

Nel Crotonese i casi confermato da inizio pandemia sono 5.555, i casi di oggi sono 37. Attualmente i casi attivi sono 917, di cui 35 ricoveri in reparto (-3); 882 in isolamento domiciliare (+12). I casi chiusi 4.638, di cui 4.564 guariti (+128); 74 deceduti.

Nel Vibonese i casi confermati sono 5.021, ma i nuovi positivi sono 31. Attualmente i casi attivi sono 44, di cui 20 ricoveri; 424 in isolamento domiciliare (-15). I casi chiusi sono 4.577, di cui 4.497 guariti (+46); 80 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 82, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 311 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.