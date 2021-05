Reggio. FdI in Piazza per “difendere la dignità del lavoro”

‘Non è festa senza lavoro’, è stato questo il tema del flash mob organizzato e promosso da Fratelli d'Italia in tutte le piazze italiane. I coordinamenti provinciale e comunale di Reggio Calabria hanno deciso di promuovere flash mob nelle piazze della provincia, una campagna di sensibilizzazione.

Flash mob dunque a Gioia Tauro, Locri, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni, Cinquefrondi, Ardore Marina e Reggio Calabria.

Fratelli d'Italia è scesa in piazza per dire che “il lavoro va difeso e valorizzato. Non esiste alcun festa senza diritti e dignità. In occasioni come quella del Primo Maggio ha deciso di mobilitarsi, con un gesto dall’alto valore simbolico a sostegno di tutte quelle categorie di lavoratori invisibili ai quali lo Stato non garantisce tutele, e soprattutto una prospettiva di futuro”.

Fratelli d'Italia è scesa in piazza “a sostegno dei tanti uomini e delle tante donne costrette a combattere con la fastidiosa condizione di precarietà, che spesso e volentieri, non permette ad intere generazioni, di sviluppare certezze e di costruire progetti solidi. Ma il flash mob dei dirigenti di FDI è stata l’occasione di dire ‘grazie’ ai lavoratori del settore sanitario che con professionalità e dedizione ha salvato vite umane, operando in situazioni davvero emergenziali”.

Fratelli d’Italia è scesa in piazza per “sensibilizzare un governo sordo e lontano dalle reali esigenze della comunità affinché - con le dovute per precauzioni - faccia ripartire il Paese: basta divieti, basta coprifuoco, basta inibizione della libertà individuale. Il virus si sconfigge con prevenzione, attenzione e rispetto delle regole, ma soprattutto con la possibilità, di far ripartire l’economia in sicurezza e con una campagna vaccinale solida e che raggiunga velocemente la soglia accettabile di immunizzazione della popolazione".