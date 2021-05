Controlli della polizia nel crotonese: 2 arresti e 5 denunce, chiuse 2 attività

Intensa settimana di controlli per gli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”. Nell’arco di pochi giorni, infatti, i poliziotti sono riusciti ad arrestare due persone, denunciarne altre cinque e segnalare un soggetto all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno effettuato anche diversi posti di blocco, identificato 1.145 persone, controllato 553 veicoli, ed elevato 12 multe per violazioni al Codice della Strada. Altre 21 sanzioni sono state invece elevate per violazione delle norme anti-Covid.

Sempre nel corso della settimana sono state eseguite 42 perquisizioni, 8 controlli amministrativi, elevate 7 sanzioni amministrative e, contestualmente, effettuati 2 sequestri.

Inoltre, nel corso dei controlli effettuati ieri, 30 aprile, il personale della locale Divisione PASI - Squadra Amministrativa, unitamente a personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, ha rivolto la sua attenzione su due attività di Isola di Capo Rizzuto per le quali è scattata la chiusura per cinque giorni.

Il primo controllo è stato rivolto ad un’attività di vendita al dettaglio di prodotti di genere alimentare dove è stata riscontrata la presenza di una dipendente senza regolare contratto. Il titolare dell’attività, in seguito alla segnalazione al competente Ufficio dell’ITL di Crotone, è stato sanzionato e l’attività sospesa.

Anche la secondo controllo è stato per un’attività di vendita di prodotti alimentari e diversi. Al momento in questo caso i poliziotti hanno accertato l’assenza di igienizzanti, cartelli informativi, ecc. e pertanto il titolare è stato sanzionato. Il controllo si è concluso con la richiesta di esibizione documentale per acclarare il possesso delle licenze amministrative e l’Unilav o contratto di assunzione della dipendente, che al momento del controllo non erano disponibili. Anche questa attività è stata sospesa per 5 giorni.