Fienile distrutto da un incendio a Morano Calabro

Un fienile è stato distrutto da un incendio in contrada Campotenese a Morano Calabro. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi e sono stati alcuni operai a chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe partito da alcuni motori utilizzati per trasferire il mangime dal silo alla vicina fattoria dove erano presenti dirsi capi di bestiame, fortunatamente non raggiunti dalle fiamme.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Morano Calabro, Momanno e Castrovillari.