La Pallamano Crotone salta l’incontro con il Putignano: accertato un positivo al Covid nella squadra

La Pallamano Crotone ha chiesto e ottenuto lo spostamento della partita contro il Putignano prevista per domani, sabato 1 maggio, alle ore 18.30. La richiesta è stata avanzata in seguito all’accertamento di un caso Covid all’interno del gruppo squadra.

Tutta la squadra è stata sottoposta a tamponi in queste ore e quelli effettuati fino alla serata di ieri hanno dato esito negativo. Secondo quanto viene precisato in una nota della dirigenza, il focolaio non è da individuarsi nel gruppo squadra.

Data la situazione la Pallamano Crotone, con regolamento alla mano, avrebbe potuto disputare la partita, ma la società ha deciso di chiedere il rinvio.

La federazione comunicherà la data del recupero nei prossimi giorni.