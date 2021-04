“Uniti dalla musica”, primo dj set in diretta streaming da Palazzo della Provincia di Cosenza

"Uniti dalla musica" per raccontare le meraviglie della Calabria e le sue eccellenze. Dj, artisti, imprenditori, artigiani, commercianti insieme, per valorizzare e promuovere tutto il bello che c'è. Nasce così questo ambizioso progetto che raggruppa tante sinergie sotto il segno della musica.

In un momento difficile in cui tutto è fermo - spiegano gli organizzatori - abbiamo concentrato le nostre forze per unire le qualità che caratterizzano le nostre attività e costruire insieme il racconto della bellezza, della forza e della tenacia di questo angolo di mondo in modo nuovo, originale e all'altezza dei tempi che corrono. La narrazione è affidata ad eventi in diretta streaming da varie location della Calabria, luoghi simbolo che sono il fulcro dell'identità di questa terra. Si parte per questo affascinante viaggio il primo maggio dal Palazzo della Provincia di Cosenza che ospiterà un dj set in cui si susseguiranno i dj Marco Guidi, Digital Max, e Francesco Andrieri. Ai ledwall è consegnato la testimonianza delle aziende che aderiscono all'iniziativa, che sarà possibile conoscere e approfondire sulle pagine instagram e facebook di Uniti dalla musica.

Ad affiancare l'ideatore del progetto Marco Guidi in questa sfida Achille Lombardi, dj e producer e responsabile tecnico audio video, e comunicazione, Sabrina Biagini, che si occupa della promozione di luoghi, aziende ed eccellenze, Massimiliano Mazzei, anche lui parte integrante del progetto nonchè responsabile della scenografia e delle attrezzature griffate Supparclub Sars che utilizzeranno gli artisti, e con loro uno staff di tanti giovani entusiasti di sostenere l'iniziativa.

Per dare il via al percorso artistico e musicale la data emblematica della celebrazione della festa dei lavoratori che mai come quest'anno risulta molto sentita dagli operatori musicali ma anche da quelli turistici, dai commercianti, dagli artigiani, e da tutti quelli maggiormente penalizzati dalla pandemia. Ma è forte il bisogno di rialzarsi, di ripartire, e si ricomincia insieme, dandosi una mano vicendevolmente, facendo rete e mettendo a rete tutte le potenzialità del territorio per esprimere al meglio l'orgoglio di una resilienza che in questa terra si fa di certo più dura, e che oggi diventa un messaggio di positività in un momento drammatico come questo.

Sei le date definite ad oggi in altrettante location ricche di fascino e storia che vogliono catapultare il pubblico in suggestioni sonore e visive. Ma oltre alle dirette che si potranno seguire su facebook e su mixcloud - anticipano gli organizzatori - in cantiere ci sono tante idee che prevedono l'espansione del progetto.