Covid. In 24 ore la Calabria conta 404 nuovi contagiati e un morto

Non allenta di molto la pressione del coronavirus in Calabria. Nel bollettino di oggi sono stati registrati 404 nuovi casi a fronte dei 473 di ieri (QUI).

Nelle ultime 24 ore è la provincia di Reggio Calabria a contare più contagi (+158), seguono Cosenza (+108), Catanzaro (+60), Crotone (+58) e Vibo Valentia (+20).

Dopo l’alto numero di vittime contato negli ultimi giorni, oggi nella nostra regione si conta un solo decesso nel cosentino. Purtroppo dall’esplosione della pandemia ad oggi il totale delle vittime è di 1011. Invece i casi confermati di Sars-CoV-2 da febbraio 2020 sono 60.074.

Aumentano i casi in isolamento domiciliare, nelle ultime ore sono 270 le persone in più che hanno contratto la forma di Covid-19 da curare in casa. Il computo totale è invece di 14.701.

Rincuora il dato relativo ai ricoveri nelle strutture sanitari. Iniziano infatti a calare i ricoveri nei reparti ordinari, dove si trovano ad oggi 467 persone (-6). In terapia intensiva si trovano invece ricoverati 46 pazienti (-2).

Aumentano anche le presone che hanno sconfitto il virus, oggi sono 141 e portano il totale dei guariti a 43.849 .

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 20.373, ma i nuovi positivi di oggi sono 158. Attualmente i casi attivi sono 2.577, di cui 106 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 35 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.428 in isolamento domiciliari. Invece i casi chiusi sono 17.796: 7.513 guariti, 283 deceduti.

Nel Cosentino, dove si registra l’unica vittima calabrese, i nuovi positivi sono 108. Il totale dei contagia da febbraio è di 19.955. Attualmente i casi attivi sono 8.348: 107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 8.137 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.607, di cui 11.151 guariti, 456 deceduti.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 8.845, i nuovi positivi sono 60. Attualmente i casi attivi sono 2.840: 46 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’Azienza ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.745 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 6.005, di cui 5.887 guariti, 118 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 58 ma da inizio pandemia il totale è 5.518. Qui i casi attivi sono 908, di cui 38 in reparto; 870 in isolamento domiciliare. Sono invece 4.610 i casi chiusi: 4.536 guariti, 74 deceduti.

Nel Vibonese, che con 20 nuovi positivi registra il numero più basso nella regione, il computo totale di casi confermati è 4.990. Attualmente i casi attivi sono 459, di cui 20 ricoverati, 439 in isolamento domiciliare. In questa provincia i casi chiusi sono 4.531, di cui 4.451 guariti, 80 deceduti.

Per quanto riguarda le persone affette da Covid provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 82 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 311 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.